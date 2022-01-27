Кулеба та Боррель провели телефонну розмову: обговорили санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
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"Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи. Міністр та високий представник ЄС приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", — ідеться у повідомленні.
Боррель підтвердив, що наразі немає намірів евакуювати членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні.
Окрім того, глава європейської дипломатії поінформував українського міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах. Боррель запросив Кулебу взяти участь в наступному засіданні ради.
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