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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Кулеба та Боррель провели телефонну розмову: обговорили санкції проти Росії

Кулеба та Боррель провели телефонну розмову: обговорили санкції проти Росії

Київ • УНН

 • 15741 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Деталі

"Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи. Міністр та високий представник ЄС приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", — ідеться у повідомленні.

Боррель підтвердив, що наразі немає намірів евакуювати членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні.

Окрім того, глава європейської дипломатії поінформував українського міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах. Боррель запросив Кулебу взяти участь в наступному засіданні ради.

Нагадаємо

Сьогодні у Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Українські Національні Новини

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