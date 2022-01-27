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У Білому домі підтвердили майбутню розмову Байдена та Зеленського

У Білому домі підтвердили майбутню розмову Байдена та Зеленського

Київ • УНН

 • 18944 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це під час брифінгу заявила представниця Білого дому Джен Псакі, передає УНН.

Цитата

"Це (розмова Байдена і Зеленського — ред.) відбудеться сьогодні вдень найближчим часом", — сказала Псакі.

Доповнення

Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, повідомляв, що президенти США Джо Байден і України Володимир Зеленський у четвер проведуть телефонну розмову.

Напередодні США і НАТО передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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