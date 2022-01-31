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Байден заявил, что сделает Катар основным союзником, который не входит в НАТО

Байден заявил, что сделает Катар основным союзником, который не входит в НАТО

Киев • УНН

 • 23217 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Джо Байден пообещал эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, что вскоре назначит Катар своим основным союзником, который не является членом НАТО, придав особый статус ключевому партнеру в неспокойном регионе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время встречи в Овальном кабинете Байден сообщил, что планирует в скором времени уведомить Конгресс США о назначении, которое Соединенные Штаты предоставляют близким союзникам, что не входят в НАТО и имеют стратегические рабочие отношения с вооруженными силами США.

"Катар - добрый друг, надежный и способный партнер. И я сообщу Конгрессу о том, что назначу Катар основным союзником, который не является членом НАТО, чтобы отразить важность наших отношений. Я думаю, что это давно назрело", — заявил Байден.

Добавим

Катар является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа и может перенаправить поставки в Европу, если конфликт в Украине нарушит поставки российского газа на континент.

Дополнение

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-соглашение с рядом стран, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут привести к ситуации вокруг Украины. По его информации, Евросоюз ведет обсуждение по своп-соглашениям с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить сделку.

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