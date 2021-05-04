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Байден заявив, що влада опрацьовує питання надання знижок вакцинованим

Київ • УНН

 • 16312 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Адміністрація США опрацьовує питання того, щоб громадянам, що пройшли вакцинацію від коронавірусу, надавалися знижки в магазинах і при покупці квитків на спортивні заходи. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи у вівторок в Білому домі, передає УНН.

Цитата

“Тепер ми хочемо запропонувати вакцину тим, хто менше цього бажає. Ми знаємо, що мільйонам американців потрібен невеликий стимул для щеплення, — сказав він. — Я недавно закликав роботодавців виконати свою частину шляху: надати оплачуваний час працівникам для вакцинації”. Підприємцям же пропонуються пільгові програми кредитування для компенсації робочого часу.

“Я також хочу подякувати власникам бізнесів. Ми запустимо нове партнерство з бізнес-спільнотою, працюємо з продовольчими магазинами для надання спеціальних знижок покупцям, які прийшли за вакциною, — зазначив Баден. — Це працює в обиді сторони”.

Крім того, президент звернув увагу, що влада співпрацює з великими спортивними аренами в плані спецпропозицій для вакцинованих уболівальників.

Деталі

Понад 105 млн американців пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, проте її темпи сповільнюються, заявив Байден.

“На сьогоднішній день 150 млн американців отримали хоча б одну дозу вакцини. Понад 105 млн американців пройшли повний курс вакцинації. А серед нашої найбільш уразливої ​​групи населення — людей похилого віку — число тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини, наблизилося до 85%. в даний час 70% літніх людей повністю щеплені. Це значне досягнення в порівнянні з тим, що було в січні, коли менше 2% повнолітніх і менше 1% літніх були повністю щеплені”, — підкреслив американський лідер.

Він також додав, що кількість випадків зараження новим коронавірусом “скоротилося в 40 штатах”. “З січня смертність різко знизилася більш ніж на 80% серед літніх людей, що включає в себе зниження на 80% серед вихідців з Латинської Америки і на 70% серед афроамериканців, — додав президент. — Сьогодні живі десятки тисяч американців, яких не було б в живих, якби вони не мали доступу до програми швидкої вакцинації”.

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Проте, продовжив глава вашингтонської адміністрації, “темпи вакцинації сповільнюються”. “Зараз більшість повнолітніх американців вже отримало першу дозу вакцини, але ми як і раніше щодня вакцинуємо мільйони американців. Насправді за останні 10 днів щеплення зробив кожен десятий дорослий американець”, — зазначив президент.

Загальна ситуація в США

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, в США з початку епідемії виявлено понад 32,4 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 577,8 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

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