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Байден заявил, что власти прорабатывают вопрос предоставления скидок вакцинированным

Байден заявил, что власти прорабатывают вопрос предоставления скидок вакцинированным

Киев  •  УНН

 • 16300 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Администрация США прорабатывает вопрос того, чтобы гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, предоставлялись скидки в магазинах и при покупке билетов на спортивные мероприятия. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, передает УНН.

Цитата

“Теперь мы предлагаем вакцину тем, кто меньше этого желает. Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для прививки, — сказал он. — Я недавно призвал работодателей выполнить свою часть пути: предоставить оплачиваемое время работникам для вакцинации”. Предпринимателям же предлагаются льготные программы кредитования для компенсации рабочего времени.

“Я также хочу поблагодарить владельцам бизнесов. Мы запустим новое партнерство с бизнес-сообществом, работаем с продовольственными магазинами для предоставления специальных скидок покупателям, которые пришли за вакциной, — отметил Баден. — Это работает в обиде стороны”.

Кроме того, президент обратил внимание, что власть сотрудничает с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.

Детали

Более 105 млн американцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса, однако ее темпы замедляются, заявил Байден.

“На сегодняшний день 150 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Более 105 млн американцев прошли полный курс вакцинации. А среди нашей наиболее уязвимой группы населения — пожилых людей — число тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, приблизилось к 85%. в настоящее время 70% людей полностью привиты. Это значительное достижение по сравнению с тем, что было в январе, когда менее 2% совершеннолетних и менее 1% пожилых были полностью привиты”, — подчеркнул американский лидер.

Он также добавил, что количество случаев заражения новым коронавирусом “сократилось в 40 штатах”. “С января смертность резко снизилась более чем на 80% среди пожилых людей, включает в себя снижение на 80% среди выходцев из Латинской Америки и на 70% среди афроамериканцев, — добавил президент. — Сегодня живыми являются десятки тысяч американцев, которых не было бы в живых, если бы они не имели доступа к программе быстрой вакцинации”.

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Однако, продолжил глава вашингтонской администрации, “темпы вакцинации замедляются”. “Сейчас большинство совершеннолетних американцев уже получило первую дозу вакцины, но мы по-прежнему ежедневно вакцинируем миллионы американцев. На самом деле за последние 10 дней прививки сделал каждый десятый взрослый американец ”, - отметил президент.

Общая ситуация в США

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 3,24 млн случаев заражения коронавируса, умерли более 577,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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