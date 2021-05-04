В Індії 13 днів поспіль фіксують більше 300 тисяч нових випадків коронавірусу

Деталі

Повідомляється, що за минулу добу було зареєстровано 3449 нових смертельних випадків, в результаті чого кількість загиблих збільшилася до 222 408 осіб. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я станом на 9:15 вівторка, загальна кількість випадків захворювання в країні досягла 20 282 833 особи.

Зазначається, що в Індії протягом 13 днів поспіль щодня реєструється більше 300 тисяч підтверджених захворювань Covid-19, при цьому система охорони здоров'я руйнується під вагою нових випадків коронавируса, а лікарні продовжують повідомляти про брак ліжок в інтенсивній терапії та медичного кисню.

Доповнення

Всього в світі зафіксовано вже 154 млн заражень COVID-19. "Лідерами" залишаються США (33,230,561), Індія (20,275,543), Бразилія (14,791,434), Франція (5,656,007) і Туреччина (4,900,121).



