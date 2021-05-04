В Индии 13 дней подряд фиксируют больше 300 тысяч новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За минувшие сутки количество новых случаев COVID-19 в Индии возросло до 357 229. Общее количество случаев заражения превысило 20 миллионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hindustantimes.
Детали
Сообщается, что за минувшие сутки было зарегистрировано 3449 новых смертельных случаев, в результате чего число погибших увеличилось до 222 408 человек. Согласно данным министерства здравоохранения по состоянию на 9:15 вторника, общее количество случаев заболевания в стране достигло 20 282 833 лица.
Отмечается, что в Индии в течение 13 дней подряд ежедневно регистрируется более 300 тысяч подтвержденных заболеваний Covid-19, при этом система здравоохранения разрушается под тяжестью новых случаев коронавируса, а больницы продолжают сообщать о нехватке коек в интенсивной терапии и медицинского кислорода.
дополнение
Всего в мире зафиксировано уже 154 млн заражений COVID-19. "Лидерами" остаются США (33,230,561), Индия (20,275,543), Бразилия (14,791,434), Франция (5,656,007) и Турция (4,900,121).