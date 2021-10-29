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Байден vs Макрон: сьогодні відбудеться перша зустріч президентів після суперечки про підводні човни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон зберуться в п'ятницю в Римі на першу зустріч після суперечки через секретну американо-британську угоду щодо підводних човнів для Австралії, яка розірвала з Францією попередню угоду. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Байден vs Макрон: сьогодні відбудеться перша зустріч президентів після суперечки про підводні човни

Деталі

З того часу двоє президентів розмовляли тільки двічі, і це їхня перша особиста зустріч після скандалу, що вибухнув у вересні, яка знаменує собою останню спробу США спробувати згладити ситуацію.

Зустріч Байдена та Макрона в Римі організує та приймає Франція, яку офіс Макрона назвав "політично важливою". Тим часом перша леді Джилл Байден мала прийняти Бріджіт Макрон на "двосторонніх заручинах" у п'ятницю вдень.

Представники Білого дому заявили, що Байден офіційно не вибачився перед французьким лідером, натомість, за словами прессекретаря Джен Псакі, "він визнав, що можна було б провести ширші консультації" перед оголошенням угоди.

За словами еспертів, Макрон очікує, що Байден візьме на себе нове "зобов'язання" підтримати французькі антитерористичні операції в Сахельському регіоні Африки. Франція домагається від США більш тісної співпраці в галузі розвідки та військової співпраці в Сахелі.

У той час, як США зосереджені на Азії, Макрон прагне зміцнити власні оборонні можливості в Європі, наприклад, за рахунок збільшення кількості військової техніки та військових операцій за кордоном.

Франція також сповнена рішучості докласти "м'язів" до геополітичної стратегії Європи щодо Китаю, заявив на початку цього місяця посол Франції в Австралії Жан-П'єр Тібо.

Франція хоче, щоб західні союзники "розділили ролі", а не змагалися один з одним, і щоб американці були "такими ж лояльними та доступними для своїх європейських партнерів союзниками, як завжди".

Байден і Макрон мають намір обговорити нові способи співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, крок, покликаний заспокоїти французькі настрої щодо виключення з партнерства США, Великої Британії та Австралії, яке супроводжувало угоду (AUKUS) щодо підводних човнів. Інші теми на порядку денному включають Китай, Афганістан та Іран, особливо у світлі того, що остання країна погодилася повернутися за стіл переговорів з ядерної проблеми наступного місяця.

Офіційні особи США, починаючи з Байдена і нижче, протягом кількох тижнів намагалися зменшити напруженість, що виникла між двома країнами.

Доповнення

Контракт на підводні човни під керівництвом США замінив раніше укладену з Францією угоду на постачання Австралії її власних підводних човнів. США стверджували, що цей крок, який озброїть тихоокеанського союзника якіснішими атомними катерами, дозволить Австралії краще стримати китайське вторгнення до регіону.

Але французи, які втратили в результаті угоди понад 60 мільярдів доларів, стверджували, що адміністрація Байдена на найвищому рівні ввела їх в оману щодо переговорів з Австралією, і навіть критикували те, що Байден дотримувався тактики свого попередника Дональда Трампа. Франція особливо незадоволена тим, що її тримали у незнанні з приводу великого геополітичного зміщення та ігнорували її інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Франція має території з 2 мільйонами осіб і 7 000 військовослужбовців.

Скандал поставив під сумнів ретельно відточений імідж Байдена про роботі зі стабілізації та зміцнення трансатлантичного альянсу після президентства Трампа, оскільки Франція вперше за приблизно 250 років дипломатичних відносин відкликала своїх послів із США та Австралії на знак протесту.

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