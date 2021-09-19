Байден зробив запит на телефонну розмову з президентом Франції Макроном - ЗМІ

Франція раніше відкликала в Париж для консультацій послів країни в США і Австралії через розрив Канберрою контракту з виробництва підводних човнів.

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"Президент Байден попросив поговорити з президентом республіки, і в найближчі кілька днів відбудеться телефонна дискусія між президентом Макроном і президентом Байденом", - сказав Габріель Атталь новинному каналу BFM TV.

Деталі

За словами Атталя, Франція домагатиметься "роз'яснень" з приводу скасування замовлення на підводні човни.

Атталь додав, що після початкового "шоку" від скасування контракту необхідно буде обговорити положення контракту, зокрема компенсацію для французької сторони.

Скасування контракту, укладеного в 2016 році, викликало сердиту реакцію у Парижі, а міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан звинуватив Австралію в "зраді" довірчих відносин з Францією.

Що передувало

Австралія заявила в четвер, що відмовиться від угоди, підписаної в 2016 році для французької військово-морської групи зі створення флоту звичайних підводних човнів, і замість цього побудує принаймні вісім атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій після укладення тристороннього партнерства в області безпеки - AUKUS.

Франція назвала скасування угоди, яка в 2016 році оцінювалася в 40 мільярдів доларів, а сьогодні оцінюється набагато дорожче, "ударом в спину" і відкликала своїх послів з США і Австралії.

Австралія заявила, що "шкодує" про відкликання посла Франції, цінує відносини з Францією і буде продовжувати взаємодіяти з Парижем з інших питань.

Додамо

Цей скандал є найнижчою точкою у відносинах між Австралією і Францією з 1995 року, коли Канберра висловила протест проти рішення Франції відновити ядерні випробування в південній частині Тихого океану і відкликала свого посла для консультацій.