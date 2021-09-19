Байден запросил телефонный разговор с президентом Франции Макроном - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден запросил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоится в ближайшие дни, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает BFM TV, информирует УНН.
Франция ранее отозвала в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по производству подводных лодок.
Цитата
"Президент Байден попросил поговорить с президентом республики, и в ближайшие несколько дней состоится телефонная дискуссия между президентом Макроном и президентом Байденом", - сказал Габриэль Атталь новостному каналу BFM TV.
Детали
По словам Атталя, Франция будет добиваться "разъяснений" по поводу отмены заказа на подводные лодки.
Атталь добавил, что после первоначального "шока" от отмены контракта необходимо будет обсудить положения контракта, в частности компенсацию для французской стороны.
Отмена контракта, заключенного в 2016 году, вызвала сердитую реакцию в Париже, а министр иностранных дел Жан-ив Ле Дриан обвинил Австралию в "измене" доверительных отношений с Францией.
Что предшествовало
Австралия заявила в четверг, что откажется от соглашения, подписанного в 2016 году для французской военно-морской группы по созданию флота обычных подводных лодок, и вместо этого построит по крайней мере восемь атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий после заключения трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.
Франция назвала отмену соглашения, которое в 2016 году оценивалась в 40 миллиардов долларов, а сегодня оценивается гораздо дороже, "ударом в спину" и отозвала своих послов из США и Австралии.
Австралия заявила, что "сожалеет" об отзыве посла Франции, ценит отношения с Францией и будет продолжать взаимодействовать с Парижем по другим вопросам.
Добавим
Этот скандал является самой низкой точкой в отношениях между Австралией и Францией с 1995 года, когда Канберра выразила протест против решения Франции восстановить ядерные испытания в южной части Тихого океана и отозвала своего посла для консультаций.