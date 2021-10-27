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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Іран погодився відновити наступного місяця переговори зі світовими державами щодо ядерної угоди, заявив у середу заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері після переговорів із посередниками у Брюсселі, інформує УНН.

Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди у листопаді

Деталі

Решті учасників переговорів, все ще необхідно підтвердити своє повернення за стіл переговорів.

"Ми згодні розпочати переговори до кінця листопада. Точну дату буде оголошено протягом наступного тижня", - написав у Twitter Алі Багері, який є головним переговорником Тегерана щодо ядерної угоди.

Доповнення

ЄС та світові держави намагаються домогтися відновлення переговорів у Відні, спрямованих на відновлення угоди 2015 року.

Переговори між Іраном та світовими державами про пошук довгострокового розв'язання кризи, пов'язаної з її спірною ядерною програмою, зайшла в глухий кут з того часу, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в травні 2018 року і ввів масштабні санкції.

Його наступник Джо Байден заявив, що готовий повторно укласти угоду за умови, якщо Іран виконуватиме ключові попередні умови, включаючи повне дотримання умов угоди, умови які він неодноразово порушував, нарощуючи ядерну діяльність з того часу, як США вийшли з пакту.

ЄС виступає як координатор угоди, в якій також беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія.

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