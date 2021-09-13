Іран відновить переговори у Відні щодо ядерної угоди найближчим часом

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“Уряд найближчим часом відновить переговори у Відні, — сказав він. — Ми постараємося по можливості ні на хвилину не затримувати цей процес”.

За словами дипломата, “Тегеран однозначно чекає, що інші сторони будуть дотримуватися реалістичного підходу, коли опиняться у Відні”. “Іран не візьме на себе ніяких зобов’язань, які виходять за межі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД)”, — додав він.

Контекст

У Відні з квітня ведуться переговори між Іраном і міжнародною “п’ятіркою” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) з проблеми відновлення іранської ядерної угоди в її первісному вигляді. Сторони обговорюють питання зняття американських санкцій з ісламської республіки, виконання нею взятих на себе зобов’язань у ядерній сфері, а також повернення США в СВПД. Представники держав — учасників угоди також проводять окремі консультації з американськими емісарами без участі Ірану. Спочатку делегації розраховували завершити роботу в кінці травня, потім — у перших числах червня.