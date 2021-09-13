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Иран возобновит переговоры в Вене по ядерной сделке в ближайшее время

Иран возобновит переговоры в Вене по ядерной сделке в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 17171 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Власти Ирана в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Tasnim.

Детали

“Правительство в ближайшее время возобновит переговоры в Вене, — сказал он. — Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс”.

По словам дипломата, “Тегеран однозначно ожидает, что другие стороны будут придерживаться реалистичного подхода, когда окажутся в Вене”. “Иран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)”, — добавил он.

Контекст

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной “пятеркой” (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств — участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем — в первых числах июня.

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