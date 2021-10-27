Иран согласился возобновить переговоры по ядерному соглашению в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Иран согласился возобновить в следующем месяце переговоры с мировыми государствами по ядерному соглашению, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери после переговоров с посредниками в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Остальным участникам переговоров все еще необходимо подтвердить свое возвращение за стол переговоров.
"Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели", - написал в Twitter Али Багери, который является главным переговорщиком Тегерана по ядерному соглашению.
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ЕС и мировые государства пытаются добиться возобновления переговоров в Вене, направленных на возобновление соглашения 2015 года.
Переговоры между Ираном и мировыми государствами о поиске долгосрочного разрешения кризиса, связанного с его спорной ядерной программой, зашли в тупик с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в мае 2018 года и ввел масштабные санкции.
Его преемник Джо Байден заявил, что готов повторно заключить соглашение при условии, если Иран будет выполнять ключевые предварительные условия, включая полное соблюдение условий соглашения, условия, которые он неоднократно нарушал, наращивая ядерную деятельность с тех пор, как США вышли из пакта.
ЕС выступает в качестве координатора соглашения, в котором также принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия.