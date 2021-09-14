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Іран через місяць отримає можливість створення ядерної боєголовки - The New York Times

Іран через місяць отримає можливість створення ядерної боєголовки - The New York Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Іран відділяє близько місяця від отримання достатньої кількості матеріалу, необхідного для виготовлення однієї ядерної боєголовки. Про це з посиланням на думки експертів, які проаналізували останні звіти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо Ірану, повідомила газета The New York Times, пише УНН.

Деталі

Таке припущення, як зазначило видання, ймовірно, змусить США і їхніх союзників форсувати зусилля щодо відновлення ядерної угоди з Іраном від 2015 року — Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), з якого США вийшли у 2018 році.

Зіставивши дані МАГАТЕ, експерти, на яких посилається газета, прийшли до висновку, що за останні місяці Іран впритул наблизився до можливості створення ядерного боєзаряду, накопичивши достатній для цього обсяг збагаченого урану. Зазначені аналітики вважають, що Тегеран відокремлює від цього етапу “місяць або близько того”, представники ж федеральних відомств США, які мають, як нагадує видання, доступ і до закритої інформації, вважають, що Іран зможе вийти на цей рівень в найближчі декілька місяців. Створення технології доставки такого боєзаряду, наприклад, за допомогою ракети, займе ще якийсь час.

“Тим не менш, — констатує The New York Times, — Іран ще ніколи не був такий близький до набуття (ядерних) військових можливостей з часу укладення при (президенті) Барака Обаму ядерної угоди в 2015 році... Понад три роки після того, як президент Дональд Трамп вийшов з цієї угоди, Іран, схоже, досяг успіху в своїх повільних і постійних зусиллях з відновлення (ядерних) можливостей країни”.

Контекст

У Відні з квітня ведуться очні переговори Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) з метою відновлення іранської ядерної угоди в її первісному вигляді. Експерти в складі трьох робочих груп виробляють текст домовленості про відновлення виконання СВПД: про зняття санкцій США з Ірану (і подальшого повернення США в угоду) і виконанні ядерних зобов’язань Іраном, від яких він істотно відхиляється. Представники держав — учасниць угоди проводять також окремі консультації з делегацією США, які тепер розглядають можливість у неї повернутися. Прямі переговори між американськими емісарами та представниками Ірану у Відні поки не велися.

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