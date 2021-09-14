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Иран через месяц получит возможность создания ядерной боеголовки - The New York Times

Иран через месяц получит возможность создания ядерной боеголовки - The New York Times

Киев  •  УНН

 • 22513 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Иран отделяет около месяца от получения достаточного количества материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки. Об этом со ссылкой на мнения экспертов, проанализировавших последние отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, сообщила газета The New York Times, пишет УНН.

Детали

Такое предположение, как отметило издание, вероятно, вынудит США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли в 2018 году.

Сопоставив данные МАГАТЭ, эксперты, на которых ссылается газета, пришли к выводу, что за последние месяцы Иран вплотную приблизился к возможности создания ядерного боезаряда, накопив достаточный для этого объем обогащенного урана. Указанные аналитики полагают, что Тегеран отделяет от этого этапа “месяц или около того”, представители же федеральных ведомств США, имеющие, как напоминает издание, доступ и к закрытой информации, считают, что Иран сможет выйти на этот уровень в ближайшие несколько месяцев. Создание технологии доставки такого боезаряда, например, с помощью ракеты, займет еще какое-то время.

“Тем не менее, — констатирует The New York Times, — Иран еще никогда не был столь близок к обретению (ядерных) военных возможностей со времени заключения при (президенте) Бараке Обаме ядерного соглашения в 2015 году... Более трех лет спустя после того, как президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения, Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению (ядерных) возможностей страны”.

Контекст

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной “пятерки” (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: о снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств — участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.

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