Франція заявляє, що суперечка з Вашингтоном через підводні човни все ще не врегульована

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Виступаючи перед французькими законодавцями, Ле Дріан сказав, що провів відверті і предметні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який на цьому тижні знаходиться з візитом в Парижі.

"Криза серйозна, вона не врегульована тільки тому, що ми відновили діалог, і вона триватиме довго. Щоб вийти з неї, нам будуть потрібні дії, а не слова ", - сказав Ле Дріан.

Ле Дріан додав, що переговори були зосереджені на трьох моментах: стратегічне значення французької і європейської участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, важливість сильнішої і ефективнішої європейської оборони і те, як Сполучені Штати можуть посилити свою підтримку контртерористичних операцій в Африкансько-сахельському регіоні, що проводяться європейськими державами.

За його словами, в середині жовтня президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден знову проведуть переговори.

Додамо

Трансатлантичний скандал був спровокований секретними переговорами Сполучених Штатів про військовий пакт, відомий як AUKUS, з Австралією і Великою Британією про протидію Китаю.

Відповідно до пакту Австралія зобов'язалася купувати підводні човни, спроектовані США, і вийшла з існуючої угоди про постачання з Францією. Париж заявив, що угода була укладена за його спиною, і в знак протесту відкликав свого посла з Вашингтона.