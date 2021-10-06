Франція заявляє, що суперечка з Вашингтоном через підводні човни все ще не врегульована
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в середу, що суперечка між Парижем і Вашингтоном з приводу рішення Австралії відмовитися від контракту на поставку підводних човнів залишається "серйозною і неврегульованою", незважаючи на те, що він назвав предметними переговорами в Парижі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Виступаючи перед французькими законодавцями, Ле Дріан сказав, що провів відверті і предметні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який на цьому тижні знаходиться з візитом в Парижі.
"Криза серйозна, вона не врегульована тільки тому, що ми відновили діалог, і вона триватиме довго. Щоб вийти з неї, нам будуть потрібні дії, а не слова ", - сказав Ле Дріан.
Ле Дріан додав, що переговори були зосереджені на трьох моментах: стратегічне значення французької і європейської участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, важливість сильнішої і ефективнішої європейської оборони і те, як Сполучені Штати можуть посилити свою підтримку контртерористичних операцій в Африкансько-сахельському регіоні, що проводяться європейськими державами.
За його словами, в середині жовтня президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден знову проведуть переговори.
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Трансатлантичний скандал був спровокований секретними переговорами Сполучених Штатів про військовий пакт, відомий як AUKUS, з Австралією і Великою Британією про протидію Китаю.
Відповідно до пакту Австралія зобов'язалася купувати підводні човни, спроектовані США, і вийшла з існуючої угоди про постачання з Францією. Париж заявив, що угода була укладена за його спиною, і в знак протесту відкликав свого посла з Вашингтона.