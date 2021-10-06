Франция заявляет, что спор с Вашингтоном из-за подводных лодок все еще не урегулирован

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что спор между Парижем и Вашингтоном по поводу решения Австралии отказаться от контракта на поставку подводных лодок остается "серьезным и неурегулированным", несмотря на то, что он назвал предметными переговорами в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.