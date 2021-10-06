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Франция заявляет, что спор с Вашингтоном из-за подводных лодок все еще не урегулирован

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что спор между Парижем и Вашингтоном по поводу решения Австралии отказаться от контракта на поставку подводных лодок остается "серьезным и неурегулированным", несмотря на то, что он назвал предметными переговорами в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая перед французскими законодателями, Ле Дриан сказал, что провел откровенные и предметные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который на этой неделе находится с визитом в Париже.

"Кризис серьезный, он не урегулирован только потому, что мы возобновили диалог, и он продлится долго. Чтобы выйти из него, нам нужны действия, а не слова", - сказал Ле Дриан.

Ле Дриан добавил, что переговоры были сосредоточены на трех моментах: стратегическое значение французского и европейского участия в Индо-Тихоокеанском регионе, важность сильной и эффективной европейской обороны и то, как Соединенные Штаты могут усилить свою поддержку контртеррористических операций в африканско-сахельском регионе, что проводятся европейскими государствами.

По его словам, в середине октября президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Джо Байден снова проведут переговоры.

Добавим

Трансатлантический скандал был спровоцирован секретными переговорами США о военном пакте, известому как AUKUS, с Австралией и Великобританией о противодействии Китаю.

Согласно пакту Австралия обязалась покупать подводные лодки, спроектированные США, и вышла из существующего соглашения о поставках с Францией. Париж заявил, что сделка была заключена за его спиной, и в знак протеста отозвал своего посла из Вашингтона.

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