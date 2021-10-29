Байден vs Макрон: сегодня состоится первая встреча президентов после спора о подводных лодках

Детали

С тех пор два президента разговаривали только дважды, и это их первая личная встреча после разразившегося в сентябре скандала, знаменующего собой последнюю попытку США попытаться сгладить ситуацию.

Встреча Байдена и Макрона в Риме организует и принимает Франция, которую офис Макрона назвал "политически важной". Тем временем первая леди Джилл Байден должна была принять Бриджит Макрон на "двусторонних помолвках" в пятницу днем.

Представители Белого дома заявили, что Байден официально не принес извинения французскому лидеру, зато, по словам пресс-секретаря Джен Псаки, "он признал, что можно было бы провести более широкие консультации" перед объявлением соглашения.

По словам эспертов, Макрон ожидает, что Байден возьмет на себя новое "обязательство" поддержать французские антитеррористические операции в Сахельском регионе Африки. Франция добивается от США более тесного сотрудничества в области разведки и военного сотрудничества в Сахеле.

В то время как США сосредоточены на Азии, Макрон стремится укрепить свои оборонные возможности в Европе, например, за счет увеличения количества военной техники и военных операций за рубежом.

Франция также полна решимости приложить "мышцы" к геополитической стратегии Европы в отношении Китая, заявил в начале этого месяца посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тибо.

Франция хочет, чтобы западные союзники "разделили роли", а не соревновались друг с другом, и чтобы американцы были "так же лояльны и доступны для своих европейских партнеров союзниками, как всегда".

Байден и Макрон намерены обсудить новые способы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, шаг, призванный успокоить французский настрой по исключению её из партнерства США, Великобритании и Австралии, которое сопровождало соглашение (AUKUS) по подводным лодкам. Другие темы повестки дня включают Китай, Афганистан и Иран, особенно в свете того, что последняя страна согласилась вернуться за стол переговоров по ядерной проблеме в следующем месяце.

Официальные лица США, начиная с Байдена и ниже, в течение нескольких недель пытались снизить напряженность, возникшую между двумя странами.

Дополнение

Контракт на подводные субмарины под руководством США заменил ранее заключенное с Францией соглашение на поставку Австралии ее собственных подводных лодок. США утверждали, что этот шаг, который вооружит тихоокеанского союзника более качественными атомными катерами, позволит Австралии лучше сдержать китайское вторжение в регион.

Но французы, потерявшие в результате сделки более 60 миллиардов долларов, утверждали, что администрация Байдена на самом высоком уровне ввела их в заблуждение по поводу переговоров с Австралией, и даже критиковали то, что Байден придерживался тактики своего предшественника Дональда Трампа. Франция особенно недовольна тем, что ее держали в незнании по поводу большого геополитического смещения и игнорировали ее интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где Франция имеет территории с 2 миллионами человек и 7 000 военнослужащих.

Скандал подверг сомнению тщательно отточенный имидж Байдена о работе по стабилизации и укреплению трансатлантического альянса после президентства Трампа, поскольку Франция впервые за примерно 250 лет дипломатических отношений отозвала своих послов из США и Австралии в знак протеста.