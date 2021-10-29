Байден vs Макрон: сегодня состоится первая встреча президентов после спора о подводных лодках

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25948 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54684 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75318 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228622 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130847 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399419 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316219 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215054 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244953 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255584 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12509 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8902 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7402 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9534 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20424 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5590 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139156 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228622 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399419 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259862 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12565 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21618 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50295 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74939 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59860 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Байден vs Макрон: сегодня состоится первая встреча президентов после спора о подводных лодках

Киев • УНН

 • 12562 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон соберутся в пятницу в Риме на первую встречу после спора из-за секретного американо-британского соглашения о подводных лодках для Австралии, которая разорвала с Францией предварительное соглашение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Байден vs Макрон: сегодня состоится первая встреча президентов после спора о подводных лодках

Детали

С тех пор два президента разговаривали только дважды, и это их первая личная встреча после разразившегося в сентябре скандала, знаменующего собой последнюю попытку США попытаться сгладить ситуацию.

Встреча Байдена и Макрона в Риме организует и принимает Франция, которую офис Макрона назвал "политически важной". Тем временем первая леди Джилл Байден должна была принять Бриджит Макрон на "двусторонних помолвках" в пятницу днем.

Представители Белого дома заявили, что Байден официально не принес извинения французскому лидеру, зато, по словам пресс-секретаря Джен Псаки, "он признал, что можно было бы провести более широкие консультации" перед объявлением соглашения.

По словам эспертов, Макрон ожидает, что Байден возьмет на себя новое "обязательство" поддержать французские антитеррористические операции в Сахельском регионе Африки. Франция добивается от США более тесного сотрудничества в области разведки и военного сотрудничества в Сахеле.

В то время как США сосредоточены на Азии, Макрон стремится укрепить свои оборонные возможности в Европе, например, за счет увеличения количества военной техники и военных операций за рубежом.

Франция также полна решимости приложить "мышцы" к геополитической стратегии Европы в отношении Китая, заявил в начале этого месяца посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тибо.

Франция хочет, чтобы западные союзники "разделили роли", а не соревновались друг с другом, и чтобы американцы были "так же лояльны и доступны для своих европейских партнеров союзниками, как всегда".

Байден и Макрон намерены обсудить новые способы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, шаг, призванный успокоить французский настрой по исключению её из партнерства США, Великобритании и Австралии, которое сопровождало соглашение (AUKUS) по подводным лодкам. Другие темы повестки дня включают Китай, Афганистан и Иран, особенно в свете того, что последняя страна согласилась вернуться за стол переговоров по ядерной проблеме в следующем месяце.

Официальные лица США, начиная с Байдена и ниже, в течение нескольких недель пытались снизить напряженность, возникшую между двумя странами.

Дополнение

Контракт на подводные субмарины под руководством США заменил ранее заключенное с Францией соглашение на поставку Австралии ее собственных подводных лодок. США утверждали, что этот шаг, который вооружит тихоокеанского союзника более качественными атомными катерами, позволит Австралии лучше сдержать китайское вторжение в регион.

Но французы, потерявшие в результате сделки более 60 миллиардов долларов, утверждали, что администрация Байдена на самом высоком уровне ввела их в заблуждение по поводу переговоров с Австралией, и даже критиковали то, что Байден придерживался тактики своего предшественника Дональда Трампа. Франция особенно недовольна тем, что ее держали в незнании по поводу большого геополитического смещения и игнорировали ее интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где Франция имеет территории с 2 миллионами человек и 7 000 военнослужащих.

Скандал подверг сомнению тщательно отточенный имидж Байдена о работе по стабилизации и укреплению трансатлантического альянса после президентства Трампа, поскольку Франция впервые за примерно 250 лет дипломатических отношений отозвала своих послов из США и Австралии в знак протеста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06