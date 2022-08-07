Байден вийде з ізоляції після того, як здав негативний результат на COVID-19 - Білий дім

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За словами доктора Кевіна О'Коннора, після негативного тесту Байден повернеться до громадської діяльності та подорожей. Президент вирушив у свій заміський будинок у Рехобот-Біч, штат Делавер, у неділю вранці.

"Я почуваюся чудово", - сказав 79-річний Байден журналістам біля Білого дому після від'їзду в Рехобот-Біч.

Що передувало

Байден вперше вийшов з ізоляції 27 липня після того, як 21 липня вперше здав позитивний результат на COVID-19. Він знову здав позитивний результат 30 липня.

Негативний результат дозволить Байдену здійснити заплановану поїздку до Кентуккі у понеділок та взяти участь у підписанні законопроекту у Білому домі наступного тижня.

У Байдена були легкі симптоми, у тому числі біль у тілі та кашель, під час його початкового етапу COVID-19. Президент вакцинований та ревакцинований проти хвороби.