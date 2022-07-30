Байден знову отримав позитивний тест на COVID-19 - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Джо Байден, який нещодавно здав негативний результат на COVID-19, знову отримав позитивний тест. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.
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Як наголошується, у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат PAXLOVID, спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності, тому президенту США та його оточенню робили регулярні тести.
"Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре", - зазначається у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.
Наразі немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але лікарі продовжать спостереження, і він залишиться на ізоляції.
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У Twitter Байден прокоментував свій стан.
"Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення", - написав він.
Раніше
Американський президент Джо Байден захворів на коронавірус, незважаючи на повний курс вакцинації, кілька ревакцинацій і суворе дотримання санітарних заходів.
Як повідомляв його особистий лікар, політик мав легкі симптоми — нежить і сухий кашель. Президент продовжував виконувати свої обов'язки, але в режимі самоізоляції.
COVID-19 Байдену діагностували на тлі чергової хвилі пандемії у Сполучених Штатах, цього разу спричиненої варіантом BA.5.
Пізніше зазначалося, що Байден здав негативний результат на COVID-19.