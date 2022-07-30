Байден снова получил положительный тест на COVID-19 - Белый дом

Детали

Как отмечается, у небольшого процента пациентов, принимающих препарат PAXLOVID, наблюдается так называемый "рикошет" COVID-положительности, поэтому президенту США и его окружению проводили регулярные тесты.

"После отрицательного результата во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент показал положительную реакцию утром в субботу в тесте на антиген. У президента не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо", - отмечается в заключении врача Кевина О'Коннора.

Пока нет причин для того, чтобы Байден снова начал принимать паксловод, но врачи продолжат наблюдение, и он останется на изоляции.

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В Twitter Байден прокомментировал свое состояние.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Это происходит с меньшинством пациентов. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности моего окружения", - написал он.

Ранее

Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер.

Как сообщал его личный врач, политик имел легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Президент продолжал выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции.

COVID-19 Байдену был диагностирован на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.

Позднее отмечалось, что Байден сдал отрицательный результат на COVID-19.