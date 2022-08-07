Байден выйдет из изоляции после того, как сдал отрицательный результат на COVID-19 - Белый дом

Детали

По словам доктора Кевина О'Коннора, после отрицательного теста Байден вернется к общественной деятельности и путешествиям. Президент отправился в свой загородный дом в Рехобот-Бич, штат Делавер, в воскресенье утром.

"Я чувствую себя прекрасно", - сказал 79-летний Байден журналистам у Белого дома после отъезда в Рехобот-Бич.

Что предшествовало

Байден впервые вышел из изоляции 27 июля после того, как 21 июля впервые сдал положительный результат на COVID-19. Он снова сдал положительный результат 30 июля.

Негативный результат позволит Байдену совершить запланированную поездку в Кентукки в понедельник и принять участие в подписании законопроекта в Белом доме на следующей неделе.

У Байдена были легкие симптомы, включая боль в теле и кашель, во время его начального этапа COVID-19. Президент вакцинирован и ревакцинирован против болезни.