Байден сьогодні проведе розмову із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Джо Байден у середу проведе телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому, пише УНН.
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Як повідомляється, дзвінок запланований близько 10:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом), "щоб обговорити нашу незмінну підтримку України перед обличчям російської агресії".
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Як писав УНН, напередодні американський президент заявив, що не повірить у заяви про скорочення Росією бойових дій в Україні, поки не побачить цього.
У Міністерстві оборони Російської Федерації раніше заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.