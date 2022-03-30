Байден сьогодні проведе розмову із Зеленським

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Як повідомляється, дзвінок запланований близько 10:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом), "щоб обговорити нашу незмінну підтримку України перед обличчям російської агресії".

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Як писав УНН, напередодні американський президент заявив, що не повірить у заяви про скорочення Росією бойових дій в Україні, поки не побачить цього.

У Міністерстві оборони Російської Федерації раніше заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.