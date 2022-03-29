Байден не принимает на веру заявления Минобороны рф о сокращении боевых действий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Джо Байден не поверит в заявления о сокращении россией боевых действий в Украине, пока не увидит. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, сообщает корреспондент УНН.
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"Я ничего не читаю в этом, пока не увижу, какие их действия. Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают", - сказал президент, комментируя заявления Минобороны рф.
"Тем временем мы собираемся сохранить строгие санкции, мы будем продолжать предоставлять украинским военным возможность защищать себя, и мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит", - добавил он.
Контекст
В Министерстве обороны российской федерации сегодня заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.