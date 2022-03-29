Байден не бере на віру заяви міноборони рф про скорочення бойових дій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент США Джо Байден не повірить у заяви про скорочення росією бойових дій в Україні, доки не побачить. Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, повідомляє кореспондент УНН.
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"Я нічого не читаю в цьому, доки не побачу, які їхні дії. Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують", - сказав президент, коментуючи заяви Міноборони рф.
"Тим часом ми збираємось зберегти суворі санкції, ми продовжуватимемо надавати українським військовим можливість захищати себе, і ми продовжуватимемо уважно стежити за тим, що відбувається", - додав він.
Контекст
У Міністерстві оборони російської федерації сьогодні заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.