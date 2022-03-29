Байден не бере на віру заяви міноборони рф про скорочення бойових дій в Україні

Цитата

"Я нічого не читаю в цьому, доки не побачу, які їхні дії. Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують", - сказав президент, коментуючи заяви Міноборони рф.

"Тим часом ми збираємось зберегти суворі санкції, ми продовжуватимемо надавати українським військовим можливість захищати себе, і ми продовжуватимемо уважно стежити за тим, що відбувається", - додав він.

Контекст

У Міністерстві оборони російської федерації сьогодні заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.