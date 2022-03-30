Байден сегодня проведет разговор с Зеленским

Детали

Как сообщается, звонок запланирован около 10:45 по местному времени (17:45 по Киеву) , "чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии".

Ранее

Как писал УНН, накануне американский президент заявил, что не поверит в заявления о сокращении россией боевых действий в Украине, пока не увидит этого.

В Министерстве обороны российской федерации ранее заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.