Байден сегодня проведет разговор с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Джо Байден в среду проведет телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNNсо ссылкой на заявление официального представителя Белого дома, пишет УНН.
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Как сообщается, звонок запланирован около 10:45 по местному времени (17:45 по Киеву) , "чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии".
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Как писал УНН, накануне американский президент заявил, что не поверит в заявления о сокращении россией боевых действий в Украине, пока не увидит этого.
В Министерстве обороны российской федерации ранее заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.