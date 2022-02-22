Байден прийняв у Білому домі голову МЗС України Дмитра Кулебу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Зустріч відбулася під час візиту глави МЗС України до Сполучених Штатів і незадовго до брифінгу Президента США, на якому він оголосив про нові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
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Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України.
Міністр Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.
Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.
Міністр від імені Президента України Володимира Зеленського Президентові США Джозефу Байдену запросив відвідати Україну.
Нагадаємо
Під час свого візиту до Вашингтону глава МЗС України заявив, що "ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини".