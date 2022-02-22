Ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що тільки Україна і НАТО можуть приймати рішення про майбутні відносини. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Цитата
"Ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини. Те, що говорить Путін про Україну і НАТО, це лише відповка", - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.
Контекст
Володимир Путін висуває свою умову аби Україна не вступила в НАТО, так як на його думку, Україна захоче повернути Крим військовим шляхом.