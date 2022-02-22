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15 марта, 19:03 • 84056 просмотра

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15 марта, 13:44 • 121809 просмотра

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Байден принял в Белом доме главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Байден принял в Белом доме главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Киев • УНН

 • 118868 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Встреча состоялась во время визита главы МИД Украины в США и незадолго до брифинга Президента Байдена, на котором он объявил о новых санкциях Соединенных Штатов против Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию “независимости” так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами, в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.

Министр Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Он отметил ведущую роль Джозефа Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.

Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.

Министр от имени Президента Украины Владимира Зеленского Президенту США Джозефу Байдену пригласил посетить Украину.

Напомним

Во время своего визита в Вашингтон глава МИД Украины заявил, что "никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решение о наши будущие отношения".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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