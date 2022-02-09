Байден "невдовзі" сконтактує з Макроном щодо Росії - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Джо Байден планує найближчим часом переговорити із президентом Франції Еммануелем Макроном, заявила під час брифінгу напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише УНН.
Цитата:
"Президент двічі розмовляв із президентом Макроном минулого тижня. Я чекаю, що він невдовзі сконтактує з ним, про що ми, звичайно ж,.. повідомимо вас усіх", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання, чи поділилася французька сторона з американською адміністрацією інформацією про зустріч Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.
Деталі
При цьому вона додала, що США "й надалі будемо в дуже тісному контакті з нашими французькими колегами на різних рівнях".
"Я просто сказала б, що ми заохочуємо будь-які дипломатичні зусилля. Ми не можемо — ми досі не маємо жодного прогнозу того, що зробить президент Путін. Ми не можемо контролювати те, що Росія робитиме далі. Що ми можемо зробити і що, я думаю, президент Макрон зробив учора (7 лютого - ред.), то це роз'яснити нашим союзникам і партнерам, що якщо Путін вирішить продовжити вторгнення в Україну, це матиме серйозні наслідки. Але з погляду оцінки, ми не маємо жодної нової інформації чи нового прогнозу..." - додала речниця Білого дому.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин.
Згодом Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України, і ця мета для нього виконана.