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Байден "скоро" свяжется с Макроном относительно России - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявила во время брифинга накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

Цитата:

"Президент дважды разговаривал с президентом Макроном на прошлой неделе. Я жду, что он скоро свяжется с ним, о чем мы, конечно же,.. уведомим вас всех", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, поделилась ли французская сторона с американской администрацией информацией о встрече Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Детали

При этом она добавила, что США "и впредь будем находиться в очень тесном контакте с нашими французскими коллегами на самых разных уровнях".

"Я просто сказала бы, что мы поощряем любые дипломатические усилия. Мы не можем — у нас до сих пор нет никакого прогноза того, что сделает президент Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше. Что мы можем сделать и что, я думаю, президент Макрон сделал вчера (7 февраля - ред.), так это разъяснить нашим союзникам и партнерам, что если Путин решит продолжить вторжение в Украину, это будет иметь серьезные последствия. Но с точки зрения оценки, у нас нет новой информации или нового прогноза..." - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

Впоследствии Макрон заявил, что визитом в Москву стремился избежать эскалации конфликта РФ и Украины, и эта цель для него выполнена.

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