Байден має "оптимістичний прогноз" щодо підвищення ліміту держборгу США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент США Джо Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як "оптимістичні", хоча згоди ще не було досягнуто, пише Reuters, передає УНН.
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Президент-демократ та головний республіканець у Конгресі провели переговори у понеділок, 22 травня. На пресконференції вони не коментували чи вдасться їм дійти згоди.
"Байден "оптимістично" оцінює прогрес переговорів. Маккарті, що сидів поряд, озвучив впевненість у тому, що їм вдасться врешті-решт знайти точки дотику", - пише видання.
Довідково
Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті у понеділок не досягли згоди у питанні підвищення боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів. У той час, як до можливого дефолту залишилось лише 10 днів. Тож подальші переговори ще триватимуть.
"Ми ще раз повторили, що дефолт не розглядається, і єдиний спосіб рухатися вперед — добросовісно досягти двопартійної угоди", — сказав Байден у заяві після зустрічі.
Міністр фінансів Джанет Єллен у понеділок нагадала про те, як мало часу залишилося, заявивши, що найранішою передбачуваною датою дефолту залишається 1 червня і що "дуже ймовірно", що казначейство більше не зможе виплатити всі державні зобов’язання до початку червня, якщо стеля боргу не підвищується.
Нагадаємо
Група демократів у Сенаті США закликала президента Джо Байдена підготуватися до застосування 14-ї поправки Конституції США, щоб уникнути боргового дефолту у разі провалу переговорів із республіканцями, йдеться у листі.