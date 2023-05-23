Байден имеет "оптимистичный прогноз" относительно повышения лимита госдолга США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент США Джо Байден оценил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга США, как "оптимистичные", хотя согласие еще не было достигнуто, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Президент-демократ и главный республиканец в Конгрессе провели переговоры в понедельник, 22 мая. На пресс-конференции они не комментировали удастся ли им прийти к согласию.
"Байден "оптимистично" оценивает прогресс переговоров. Маккарти, сидевший рядом, озвучил уверенность в том, что им удастся в конце концов найти точки соприкосновения", - пишет издание.
Справочно
Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник не достигли согласия в вопросе повышения долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов. В то время, как до возможного дефолта осталось всего 10 дней. Следовательно, дальнейшие переговоры ещё будут продолжаться.
"Мы еще раз повторили, что дефолт не рассматривается, и единственный способ двигаться вперед — добросовестно достичь двухпартийного соглашения", — сказал Байден в заявлении после встречи.
Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник напомнила о том, как мало времени осталось, заявив, что самой ранней предполагаемой датой дефолта остается 1 июня и что "очень вероятно", что казначейство больше не сможет выплатить все государственные обязательства’к началу июня, если потолок долга не повышается.
Напомним
Группа демократов в Сенате США призвала президента Джо Байдена подготовиться к применению 14-й поправки Конституции США, чтобы избежать долгового дефолта в случае провала переговоров с республиканцами, говорится в письме.