Байден имеет "оптимистичный прогноз" относительно повышения лимита госдолга США

Детали

Президент-демократ и главный республиканец в Конгрессе провели переговоры в понедельник, 22 мая. На пресс-конференции они не комментировали удастся ли им прийти к согласию.

"Байден "оптимистично" оценивает прогресс переговоров. Маккарти, сидевший рядом, озвучил уверенность в том, что им удастся в конце концов найти точки соприкосновения", - пишет издание.

Справочно

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник не достигли согласия в вопросе повышения долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов. В то время, как до возможного дефолта осталось всего 10 дней. Следовательно, дальнейшие переговоры ещё будут продолжаться.

"Мы еще раз повторили, что дефолт не рассматривается, и единственный способ двигаться вперед — добросовестно достичь двухпартийного соглашения", — сказал Байден в заявлении после встречи.

Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник напомнила о том, как мало времени осталось, заявив, что самой ранней предполагаемой датой дефолта остается 1 июня и что "очень вероятно", что казначейство больше не сможет выплатить все государственные обязательства’к началу июня, если потолок долга не повышается.

Напомним

Группа демократов в Сенате США призвала президента Джо Байдена подготовиться к применению 14-й поправки Конституции США, чтобы избежать долгового дефолта в случае провала переговоров с республиканцами, говорится в письме.