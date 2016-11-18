Баскетболісти "Дніпра" здобули перемогу над "Кременем"
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, 18 листопада, в Дніпрі місцевий однойменний баскетбольний клуб переміг "Кремінь" із рахунком 94:56, поінформували УНН-Центр у прес-службі кременчуцької команди.
Результативна гра стартової п'ятірки "Дніпра" стала одним із визначальних факторів у цьому поєдинку. Всі баскетболісти дніпровського клубу (за винятком Олександра Мішули), які вийшли на матч проти "Кременя", набрали двозначну кількість очок: Станіслав Тимофеєнко та Сергій Загреба − по 17, Олександр Місяць − 14, а Павло Ревзін − 13.
Додамо, що БК "Дніпро" свій наступний матч проведе 20 листопада вдома проти "Політехніка". "Кремінь" цього ж дня зіграє в Запоріжжі проти місцевого однойменного клубу.