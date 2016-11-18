Баскетболисты "Днепра" одержали победу над "Кременем"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, 18 ноября, в Днепре местный одноименный баскетбольный клуб победил "Кремень" со счетом 94:56, сообщили УНН-Центр в пресс-службе кременчугской команды.
Результативная игра стартовой пятерки "Днепра" стала одним из определяющих факторов в этом поединке. Все баскетболисты днепровского клуба (за исключением Александра Мишулы), которые вышли на матч против «Кремня», набрали двузначное количество очков Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба - по 17, Александр Луна - 14, а Павел Ревзин - 13.
Добавим, что БК "Днепр" свой следующий матч проведет 20 ноября дома против "Политехника". "Кремень" в этот же день сыграет в Запорожье против местного одноименного клуба.