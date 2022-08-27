Баскетбол: чоловіча збірна України вирушила в Ісландію на матч відбору ЧС-2023

Деталі

Команда Айнарса Багатскіса у Гапнарфйордурі протистоятиме місцевій національній команді 27 серпня о 23.00 за київським часом.

На матч поїхали 13 гравців: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, та Дмитро Скапінцев.

Доповнення

Не полетів з командою та не зіграє проти Ісландії Іссуф Санон, який отримав травму гомілкостопу в другій половині матчу проти Італії.

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