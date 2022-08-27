Баскетбол: мужская сборная Украины отправилась в Исландию на матч отбора ЧМ-2023

Детали

Команда Айнарса Багатскиса в Гапнарфьордуре будет противостоять местной национальной команде 27 августа в 23.00 по киевскому времени.

На матч поехали 13 игроков: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, и Дмитрий Скапинцев.

Дополнение

Не полетел с командой и не сыграет против Исландии Иссуф Санон, получивший травму голеностопа во второй половине матча против Италии.

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