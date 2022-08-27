Баскетбол: мужская сборная Украины отправилась в Исландию на матч отбора ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Мужская сборная Украины отправилась в Исландию, где сыграет матч второго раунда квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу, передает УНН.
Детали
Команда Айнарса Багатскиса в Гапнарфьордуре будет противостоять местной национальной команде 27 августа в 23.00 по киевскому времени.
На матч поехали 13 игроков: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, и Дмитрий Скапинцев.
Дополнение
Не полетел с командой и не сыграет против Исландии Иссуф Санон, получивший травму голеностопа во второй половине матча против Италии.
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