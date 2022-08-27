Клуб "Полтава" представив трьох нових футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. До клубу "Полтава" приєдналися захисник Олександр Пось та два хавбеки Валерій Гайван і Павло Пастухов, пише УНН.
Деталі
20-річний центрбек Олександр Пось є вихованцем полтавського футболу. До цього виступав за молодіжні команди "Ворскли", грав на аматорському рівні.
23-річні Валерій Гайван та Павло Пастухов перейшли до "Полтави" з футбольного клубу "Тростянець".
Доповнення
Контракт з новачками "Полтава" уклала терміном на один рік.
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