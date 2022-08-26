Футбол: "Динамо" дізналося суперників на груповий раунд Ліги Європи

Деталі

За підсумками жеребкування ЛЄ «Динамо» опинилося у квартеті В, де змагатиметься із французьким «Ренном», турецьким «Фенербахче» та кіпрським АЕКом.

Результати жеребкування групового раунду Ліги Європи

Група А



«Арсенал» (Англія)



ПСВ (Нідерланди)



«Буде-Глімт» (Норвегія)



«Цюрих» (Швейцарія)



Група B



«Динамо» (Київ, Україна)



«Ренн» (Франція)



«Фенербахче» (Туреччина)



АЕК (Кіпр)



Група C



«Рома» (Італія)



«Лудогорець» (Болгарія)



«Бетіс» (Іспанія)



ГІК (Фінляндія)



Група D



«Брага» (Португалія)



«Мальме» (Швеція)



«Уніон» (Німеччина)



«Юніон Сент-Жилуаз» (Бельгія)



Група E



«Манчестер Юнайтед» (Англія)



«Реал Сосьєдад» (Іспанія)



«Шериф» (Молдова)



«Омонія» (Кіпр)



Група F



«Лаціо» (Італія)



«Феєнорд» (Нідерланди)



«Мідтьюлланн» (Данія)



«Штурм» (Австрія)



Група G



«Олімпіакос» (Греція)



«Карабах» (Азербайджан)



«Фрайбург» (Німеччина)



«Нант» (Франція)



Група H



«Црвена Звезда» (Сербія)



«Монако» (Франція)



«Ференцварош» (Угорщина)



«Трабзонспор» (Туреччина)



Розклад матчів групового раунду Ліги Європи



1-й тур 8 вересня



2-й тур 15 вересня



3-й тур 6 жовтня



4-й тур 13 жовтня



5-й тур 27 жовтня



6-й тур 3 листопада



Доповнення

До основної сітки змагання біло-сині потрапили, поступившись у плей-офф раунді Ліги чемпіонів португальській «Бенфіці».

При цьому «Дніпро-1» не зміг подолати останній бар’єр кваліфікації й перемістився до групового раунду Ліги конференцій.