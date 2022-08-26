Футбол: "Динамо" дізналося суперників на груповий раунд Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи-2022/2023, в якому взяв участь єдиний представник України в турнірі — київське «Динамо», пише УНН з посиланням на інформацію УАФ.
Деталі
За підсумками жеребкування ЛЄ «Динамо» опинилося у квартеті В, де змагатиметься із французьким «Ренном», турецьким «Фенербахче» та кіпрським АЕКом.
Результати жеребкування групового раунду Ліги Європи
Група А
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- «Арсенал» (Англія)
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- ПСВ (Нідерланди)
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- «Буде-Глімт» (Норвегія)
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- «Цюрих» (Швейцарія)
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Група B
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- «Динамо» (Київ, Україна)
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- «Ренн» (Франція)
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- «Фенербахче» (Туреччина)
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- АЕК (Кіпр)
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Група C
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- «Рома» (Італія)
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- «Лудогорець» (Болгарія)
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- «Бетіс» (Іспанія)
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- ГІК (Фінляндія)
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Група D
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- «Брага» (Португалія)
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- «Мальме» (Швеція)
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- «Уніон» (Німеччина)
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- «Юніон Сент-Жилуаз» (Бельгія)
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Група E
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- «Манчестер Юнайтед» (Англія)
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- «Реал Сосьєдад» (Іспанія)
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- «Шериф» (Молдова)
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- «Омонія» (Кіпр)
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Група F
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- «Лаціо» (Італія)
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- «Феєнорд» (Нідерланди)
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- «Мідтьюлланн» (Данія)
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- «Штурм» (Австрія)
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Група G
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- «Олімпіакос» (Греція)
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- «Карабах» (Азербайджан)
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- «Фрайбург» (Німеччина)
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- «Нант» (Франція)
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Група H
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- «Црвена Звезда» (Сербія)
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- «Монако» (Франція)
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- «Ференцварош» (Угорщина)
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- «Трабзонспор» (Туреччина)
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Розклад матчів групового раунду Ліги Європи
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- 1-й тур 8 вересня
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- 2-й тур 15 вересня
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- 3-й тур 6 жовтня
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- 4-й тур 13 жовтня
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- 5-й тур 27 жовтня
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- 6-й тур 3 листопада
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Доповнення
До основної сітки змагання біло-сині потрапили, поступившись у плей-офф раунді Ліги чемпіонів португальській «Бенфіці».
При цьому «Дніпро-1» не зміг подолати останній бар’єр кваліфікації й перемістився до групового раунду Ліги конференцій.