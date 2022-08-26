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Футбол: "Динамо" дізналося суперників на груповий раунд Ліги Європи

Київ • УНН

 • 187655 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи-2022/2023, в якому взяв участь єдиний представник України в турнірі — київське «Динамо», пише УНН з посиланням на інформацію УАФ.

Футбол: "Динамо" дізналося суперників на груповий раунд Ліги Європи

Деталі

За підсумками жеребкування ЛЄ «Динамо» опинилося у квартеті В, де змагатиметься із французьким «Ренном», турецьким «Фенербахче» та кіпрським АЕКом.

Результати жеребкування групового раунду Ліги Європи

Група А

  • «Арсенал» (Англія)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • «Буде-Глімт» (Норвегія)
  • «Цюрих» (Швейцарія)

Група B

  • «Динамо» (Київ, Україна)
  • «Ренн» (Франція)
  • «Фенербахче» (Туреччина)
  • АЕК (Кіпр)

Група C

  • «Рома» (Італія)
  • «Лудогорець» (Болгарія)
  • «Бетіс» (Іспанія)
  • ГІК (Фінляндія)

Група D

  • «Брага» (Португалія)
  • «Мальме» (Швеція)
  • «Уніон» (Німеччина)
  • «Юніон Сент-Жилуаз» (Бельгія)

Група E

  • «Манчестер Юнайтед» (Англія)
  • «Реал Сосьєдад» (Іспанія)
  • «Шериф» (Молдова)
  • «Омонія» (Кіпр)

Група F

  • «Лаціо» (Італія)
  • «Феєнорд» (Нідерланди)
  • «Мідтьюлланн» (Данія)
  • «Штурм» (Австрія)

Група G

  • «Олімпіакос» (Греція)
  • «Карабах» (Азербайджан)
  • «Фрайбург» (Німеччина)
  • «Нант» (Франція)

Група H

  • «Црвена Звезда» (Сербія)
  • «Монако» (Франція)
  • «Ференцварош» (Угорщина)
  • «Трабзонспор» (Туреччина)

Розклад матчів групового раунду Ліги Європи

  • 1-й тур 8 вересня
  • 2-й тур 15 вересня
  • 3-й тур 6 жовтня
  • 4-й тур 13 жовтня
  • 5-й тур 27 жовтня
  • 6-й тур 3 листопада

Доповнення

До основної сітки змагання біло-сині потрапили, поступившись у плей-офф раунді Ліги чемпіонів португальській «Бенфіці».

При цьому «Дніпро-1» не зміг подолати останній бар’єр кваліфікації й перемістився до групового раунду Ліги конференцій.

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