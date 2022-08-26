Футбол: "Динамо" узнало соперников на групповой раунд Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы-2022/2023, в котором принял участие единственный представитель Украины в турнире — киевское «Динамо», пишет УНН со ссылкой на информацию УАФ.
Детали
По итогам жеребьевки ЛЕ «Динамо» оказалось в квартете В, где сразится с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и кипрским АЭКом.
Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Группа А
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- «Арсенал» (Англия)
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- ПСВ (Нидерланды)
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- «Буде-глимт» (Норвегия)
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- «Цюрих» (Швейцария)
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Группа B
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- «Динамо» (Киев, Украина)
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- «Ренн» (Франция)
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- «Фенербахче» (Турция)
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- АЭК (Кипр)
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Группа C
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- «Рома» (Италия)
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- «Лудогорец» (Болгария)
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- «Бетис» (Испания)
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- ИК (Финляндия)
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Группа D
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- «Брага» (Португалия)
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- «Мальме» (Швеция)
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- «Унион» (Германия)
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- «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия)
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Группа E
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- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
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- «Реал Сосьедад» (Испания)
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- «Шериф» (Молдова)
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- «Омония» (Кипр)
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Группа F
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- «Лацио» (Италия)
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- «Фейеноорд» (Нидерланды)
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- «Митьюлланн» (Дания)
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- «Штурм» (Австрия)
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Группа G
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- «Олимпиакос» (Греция)
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- «Карабах» (Азербайджан)
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- «Фрайбург» (Германия)
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- «Нант» (Франция)
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Группа H
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- «Црвена Звезда» (Сербия)
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- «Монако» (Франция)
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- «Ференцварош» (Венгрия)
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- «Трабзонспор» (Турция)
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Расписание матчей группового раунда Лиги Европы
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- 1-й тур 8 сентября
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- 2-й тур 15 сентября
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- 3-й тур 6 октября
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- 4-й тур 13 октября
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- 5-й тур 27 октября
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- 6-й тур 3 ноября
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Дополнение
В основную сетку соревнования бело-синие попали, уступив в плей-офф раунде Лиги чемпионов португальской «Бенфике».
При этом «Днепр-1» не смог преодолеть последний барьер квалификации и переместился в групповой раунд Лиги конференций.