Футбол: "Динамо" узнало соперников на групповой раунд Лиги Европы

Детали

По итогам жеребьевки ЛЕ «Динамо» оказалось в квартете В, где сразится с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и кипрским АЭКом.

Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы

Группа А



«Арсенал» (Англия)



ПСВ (Нидерланды)



«Буде-глимт» (Норвегия)



«Цюрих» (Швейцария)



Группа B



«Динамо» (Киев, Украина)



«Ренн» (Франция)



«Фенербахче» (Турция)



АЭК (Кипр)



Группа C



«Рома» (Италия)



«Лудогорец» (Болгария)



«Бетис» (Испания)



ИК (Финляндия)



Группа D



«Брага» (Португалия)



«Мальме» (Швеция)



«Унион» (Германия)



«Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия)



Группа E



«Манчестер Юнайтед» (Англия)



«Реал Сосьедад» (Испания)



«Шериф» (Молдова)



«Омония» (Кипр)



Группа F



«Лацио» (Италия)



«Фейеноорд» (Нидерланды)



«Митьюлланн» (Дания)



«Штурм» (Австрия)



Группа G



«Олимпиакос» (Греция)



«Карабах» (Азербайджан)



«Фрайбург» (Германия)



«Нант» (Франция)



Группа H



«Црвена Звезда» (Сербия)



«Монако» (Франция)



«Ференцварош» (Венгрия)



«Трабзонспор» (Турция)



Расписание матчей группового раунда Лиги Европы



1-й тур 8 сентября



2-й тур 15 сентября



3-й тур 6 октября



4-й тур 13 октября



5-й тур 27 октября



6-й тур 3 ноября



Дополнение

В основную сетку соревнования бело-синие попали, уступив в плей-офф раунде Лиги чемпионов португальской «Бенфике».

При этом «Днепр-1» не смог преодолеть последний барьер квалификации и переместился в групповой раунд Лиги конференций.