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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Футбол: "Динамо" узнало соперников на групповой раунд Лиги Европы

Киев • УНН

 • 187655 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы-2022/2023, в котором принял участие единственный представитель Украины в турнире — киевское «Динамо», пишет УНН со ссылкой на информацию УАФ.

Футбол: "Динамо" узнало соперников на групповой раунд Лиги Европы

Детали

По итогам жеребьевки ЛЕ «Динамо» оказалось в квартете В, где сразится с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и кипрским АЭКом.

Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы

Группа А

  • «Арсенал» (Англия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • «Буде-глимт» (Норвегия)
  • «Цюрих» (Швейцария)

Группа B

  • «Динамо» (Киев, Украина)
  • «Ренн» (Франция)
  • «Фенербахче» (Турция)
  • АЭК (Кипр)

Группа C

  • «Рома» (Италия)
  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Бетис» (Испания)
  • ИК (Финляндия)

Группа D

  • «Брага» (Португалия)
  • «Мальме» (Швеция)
  • «Унион» (Германия)
  • «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия)

Группа E

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Реал Сосьедад» (Испания)
  • «Шериф» (Молдова)
  • «Омония» (Кипр)

Группа F

  • «Лацио» (Италия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды)
  • «Митьюлланн» (Дания)
  • «Штурм» (Австрия)

Группа G

  • «Олимпиакос» (Греция)
  • «Карабах» (Азербайджан)
  • «Фрайбург» (Германия)
  • «Нант» (Франция)

Группа H

  • «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Монако» (Франция)
  • «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Трабзонспор» (Турция)

Расписание матчей группового раунда Лиги Европы

  • 1-й тур 8 сентября
  • 2-й тур 15 сентября
  • 3-й тур 6 октября
  • 4-й тур 13 октября
  • 5-й тур 27 октября
  • 6-й тур 3 ноября

Дополнение

В основную сетку соревнования бело-синие попали, уступив в плей-офф раунде Лиги чемпионов португальской «Бенфике».

При этом «Днепр-1» не смог преодолеть последний барьер квалификации и переместился в групповой раунд Лиги конференций.

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