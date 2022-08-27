Клуб "Полтава" представил трех новых футболистов

Детали

20-летний центрбек Александр Пось является воспитанником полтавского футбола. До этого выступал за молодежные команды "Ворсклы", играл на любительском уровне.

23-летние Валерий Гайван и Павел Пастухов перешли в "Полтаву" из футбольного клуба "Тростянец".

Дополнение

Контракт с новичками "Полтава" заключила сроком на один год.

Напомним

"Динамо" узнало соперников на групповой раунд Лиги Европы.