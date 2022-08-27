Клуб "Полтава" представил трех новых футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. К клубу "Полтава" присоединились защитник Александр Пось и два хавбека Валерий Гайван и Павел Пастухов, пишет УНН.
Детали
20-летний центрбек Александр Пось является воспитанником полтавского футбола. До этого выступал за молодежные команды "Ворсклы", играл на любительском уровне.
23-летние Валерий Гайван и Павел Пастухов перешли в "Полтаву" из футбольного клуба "Тростянец".
Дополнение
Контракт с новичками "Полтава" заключила сроком на один год.
Напомним
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