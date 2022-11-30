Баку: жертва чи агресор? Навіщо європейські політики підміняють поняття в Карабаху і як це шкодить Україні

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«Найбільше, що загрожує Україні – це дискредитація самого поняття «санкції», - каже нардеп. - Тому що санкції стосовно нафто-газового сектору є в Росії і в Ірані. Ці обидві країни межують з Азербайджаном і насправді становлять загрозу країні».

На думку Заблоцького, ставити їх в один ряд абсолютно неправильно.

«Азербайджан – основна загроза Ірану, де проживає значна частина азербайджанців. Слід розуміти, що Іран дуже сильно за це переживає і, як не дивно, фінансує Вірменію. А вже після того, як ми побачили, що іранські дрони бомблять українські міста, нам не варто вибирати чи навіть задумуватись. Ми повинні підтримувати Азербайджан».

Таким чином французи намагаються перекрити власну економічну та енергетичну залежність від Кремля за допомогою спроб відтягти військову і фінансову допомогу від України, де Москва терпить поразку за поразкою.

«Атака на Азербайджан б'є по Україні в двох випадках. По-перше, дискредитує поняття «санкції», по-друге, нівелює правило про незмінність кордону ООН. Якимось чином Карабах як територія виділяється в цьому аспекті, - пояснює депутат. - Україна завжди займала принципову позицію у цьому питанні. Адже, якщо є винятки, то як доводити, що Придністров'я – це Молдова, Осетія – це Грузія, Крим – це Україна, а Карабах це чомусь раптом Вірменія. Карабах – це Азербайджан. І ми повинні далі відстоювати цю позицію системно».

Історія конфлікту у Карабаху доводить, що позиції Баку далекі від агресії і вони политично ближчі до Києва.

Варто нагадати, що ще в 90-х Азербайджан втратив 20% своїх територій внаслідок військових зусиль Вірменії та росії. Тоді, як і в Україні, фіксували тисяч жертв серед цивільних. Крім того, населення Азербайджану також знаходилося під ракетними обстрілами росіян та вірменів, а сценарій, що був використаний у азербайджанському селі Ходжали досі порівнюють з багатостраждальною українською Бучею.

Що стосується міжнародного права - Карабах у резолюціях ООН досі називають тимчасово окупованою територією Азербайджану. Відповідно, паралелі з агресією Москви неприйнятні і неприпустимі.