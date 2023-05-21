«Бахмут лише у наших серцях»: ЗМІ повідомляють, що Зеленський підтвердив втрату Бахмута українськими військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що українські війська втратили місто Бахмут. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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“Я думаю, що ні. На сьогоднішній день Бахмут тільки в наших серцях. Це трагедія. На цьому місці нічого немає”, — сказав він перед зустріччю з президентом США Джо Байденом у Японії.
Згодом прессекретар Зеленського спростував інформацію про взяття Бахмута, навівши слова Президента.
Раніше
Ватажок угруповання «ПВК вагнер» Євген пригожин заявив про нібито «повне взяття» Бахмута. Водночас у ЗСУ заяву найманців спростували.
Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої йдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю.
Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч осіб і намагається використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.
Російські окупанти підтягують на Бахмутський напрямок повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. За добу 19 - 20 травня відбулося 17 бойових зіткнень, унаслідок яких загинуло 92 військових рф, ще 156 дістали поранення, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.