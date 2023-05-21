«Бахмут только в наших сердцах»: СМИ сообщают, что Зеленский подтвердил потерю Бахмута украинскими военными

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“Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. Это трагедия. На этом месте ничего нет”, — сказал он перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии.

Позже пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о взятии города, приведя слова Президента.

Ранее

Главарь группировки «пвк вагнер» евгений пригожин заявил о якобы «полном взятии» Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергли.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.

В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За сутки 19 - 20 мая произошло 17 боестолкновений, в результате которых погибло 92 военных рф, еще 156 получили ранения, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.