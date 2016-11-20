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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Б.Обама: США продовжать співпрацю з Азією

Б.Обама: США продовжать співпрацю з Азією

Київ • УНН

 • 7920 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама в суботу на зустрічі з лідерами 11 країн-учасниць Транстихоокеанского партнерства обговорив продовження співпраці Сполучених Штатів з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном . Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Основними темами переговорів стали “тривала підтримка торговельних відносин з боку США”, а також прихильність Вашингтона “зміцненню зв’язків з АТР і необхідність взаємодії з іншими країнами, які також розширюють свої контакти. „Президент Б.Обама сказав про свою підтримку таких угод високого рівня, як ТТП, що повинно гарантувати рівні умови для американців“ і просувати інтереси США в регіоні.

Б.Обама відзначив зусилля тих своїх колег, які вже провели успішні дискусії зі своїми законодавцями з питання ратифікації договору про ТТП. Президент також закликав глав країн продовжити спільну роботу з метою просування ТТП та інших рішень з метою досягнення загальних цілей”.

 

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