Б.Обама: США продолжат сотрудничество с Азией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент США Барак Обама в субботу на встрече с лидерами 11 стран-участниц транстихоокеанских партнерства обсудил продолжение сотрудничества Соединенных Штатов с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Основными темами переговоров стали "длительное поддержание торговых отношений со стороны США", а также приверженность Вашингтона "укреплению связей с АТР и необходимость взаимодействия с другими странами, которые также расширяют свои контакты. "Президент Обама сказал о своей поддержке таких соглашений высокого уровня, как ТТП, что должно гарантировать равные условия для американцев" и продвигать интересы США в регионе.
Б.Обама отметил усилия тех своих коллег, которые уже провели успешные дискуссии со своими законодателями по вопросу ратификации договора о ТТП. Президент также призвал глав стран продолжить совместную работу с целью продвижения ТТП и других решений для достижения общих целей ".