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Б.Обама купив будинок у Вашингтоні за 8,1 млн дол. - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Колишній президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель купили будинок у фешенебельному районі Калорама у Вашингтоні, який раніше орендували. Про це з посиланням на дані про власність пише The Washington Post, передає УНН.

Б.Обама купив будинок у Вашингтоні за 8,1 млн дол. - ЗМІ

У будинку вісім спалень та 10 вбиралень. Маєток площею 8,2 тис. кв. футів (приблизно 761,8 кв. м) був побудований у 1921 році і відреставрований у 2011-му, повідомляє видання.

Так, родина Обам заявила, що планує залишитися у Вашингтоні, доки їхня молодша дочка, Саша, закінчить середню школу Sidwell Friends.

Дані про власність свідчать, що будинок продано за 8,1 млн дол. Попередній власник, як зазначається, купив будинок у 2014 році за 5,295 млн дол.

Ціна маєтку в 8,1 млн дол. робить новий будинок Обам другим за вартістю в районі Калорама, після того, як Джеффрі Безос, засновник і власник Amazon, заплатив за колишній Музей текстилю 23 млн дол.

У власності Б.Обами як і раніше будинок у георгіанському стилі у районі Гайд-парку на південному боці Чикаго.

Нагадаємо, Б.Обама хоче написати мемуари про своє перебування на посту президента США.

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