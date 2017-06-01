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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Б.Обама купил дом в Вашингтоне по 8,1 млн долл. - СМИ

Киев • УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывший президент США Барак Обама вместе со своей женой Мишель купили дом в фешенебельном районе Калорама в Вашингтоне, который ранее арендовали. Об этом со ссылкой на данные о собственности пишет The Washington Post, передает УНН.

Б.Обама купил дом в Вашингтоне по 8,1 млн долл. - СМИ

В доме восемь спален и 10 санузлов. Особняк площадью 8,2 тыс. кв. футов (примерно 761,8 кв. м) был построен в 1921 году и отреставрирован в 2011-м, сообщает издание.

Так, семья Обамы заявила, что планирует остаться в Вашингтоне, пока их младшая дочь, Саша, закончит среднюю школу Sidwell Friends.

Данные о собственности свидетельствуют, что дом продан за 8,1 млн долл. Предыдущий владелец, как отмечается, купил дом в 2014 году за 5,295 млн долл.

Цена особняка в 8,1 млн долл. делает новый дом Обам вторым по стоимости в районе Калорама, после того, как Джеффри Безос, основатель и владелец Amazon, заплатил за бывший Музей текстиля 23 млн долл.

В собственности Б.Обамы по-прежнему дом в георгианском стиле в районе Гайд-парка на южной стороне Чикаго.

Напомним, Б.Обама хочет написать мемуары о своем пребывании на посту президента США.

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