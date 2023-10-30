Азербайджан відправив Україні партію електрообладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги, що містить електрообладнання. Йдеться про 14 вантажівок із понад 555 тис. м електрокабелів та проводів. Про це повідомила пресслужба Міненерго Азербайджану, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що колона з 14 великовантажних автомобілів, яка вирушила в дорогу із Сумгаїтського технологічного парку, доставить в Україну понад 555 тис. м електрокабелів та проводів.
Гуманітарний вантаж направлений як підтримка для відновленні електропостачання постраждалих територій.
Доповнення
У липні 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення міністерству енергетики країни $7,6 млн на надання гуманітарної допомоги Україні.
Гроші призначалися для закупівлі та відправлення електричного обладнання. Надісланий 30 жовтня вантаж є першою партією гуманітарної допомоги, закупленою на виділені кошти. Наступні партії планується відправити найближчим часом.
За даними відомства, загальна сума наданої Азербайджаном Україні гуманітарної допомоги, зокрема як підтримка відновлювальних робіт, перевищила $33 млн доларів.
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